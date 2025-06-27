В День города в Новосибирске пройдут дожди и грозы

В Новосибирске установилась ясная погода, но уже в ближайшие выходные все изменится. По прогнозу ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 28 и 29 июня в городе пройдут дожди с грозами.

В День молодежи, который отмечают 28 июня, в Новосибирске синоптики обещают кратковременный дождь с грозой. Юго-восточный ветер усилится до 14 метров в секунду, но температура останется комфортной – от +24 до +26 градусов днем, а ночью +13…+15.

29 июня Новосибирск отпразднует День города. В этот день возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер сменится на более слабый – его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха останется комфортной – от +24 до +26 градусов светлое время суток, а в темное время — +14…+16.

Напомним, Новосибирск в 2025 году отметит 132-летие. Основные праздничные события развернутся на Михайловской набережной, Красном проспекте и в городских парках. Горожан и гостей ждут парад, выставка городского транспорта и спецтехники. Всего в честь юбилея запланировано более 160 мероприятий.

Ранее редакция сообщала о том, что продажу алкоголя ограничат в Новосибирске в День города. Предпринимателям рекомендуют торговать безалкогольными напитками.