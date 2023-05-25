Масштабный проект «Дни культуры Новосибирской области в Санкт-Петербурге» стартовал в северной столице

Дни культуры Новосибирской области в Санкт-Петербурге проходят 25 и 26 мая. Делегацию региона, которая будет работать в северной столице в эти дни, возглавил губернатор Андрей Травников.

В перечень мероприятий проекта входит не только культурная программа, которую представляют ведущие учреждения культуры региона на площадках Академической капеллы, Мариинского театра и Театра юных зрителей. Запланировано подписание ряда соглашений о сотрудничестве.

В рамках проекта новосибирцы продемонстрируют жителям северной столицы культурный потенциал нашего региона и познакомят с лучшими коллективами и проектами, которыми Новосибирская область гордится. Дни культуры, организованные властями Новосибирской области и северной столицы, являются важным событием в жизни нашего региона и города на Неве. Жители и гости Санкт-Петербурга могут заглянуть в Новосибирск через дверь, установленную на Набережной реки Мойка. Точно такая же дверь появилась и у новосибирского Краеведческого музея – открыв её, сибиряки могут передать привет петербуржцам в режиме реального времени.

Накануне, 24 мая, уже состоялось подписание первого из запланированных соглашений о сотрудничестве – между Русским музеем и Новосибирским государственным художественным музеем. Музеи сотрудничают 20 лет, соглашение станет новым этапом в развитии этого взаимодействия. Стороны намерены продолжать организовывать совместные выставочные и просветительские проекты, мероприятия для директоров художественных музеев, курсы повышения квалификации и стажировки для музейных специалистов.