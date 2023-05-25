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Серебряные медали вернутся в школы в новом учебном году

  • 25/05/2023, 18:01
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Серебряные медали вернутся в школы в новом учебном году
В России с 2014 года серебряную медаль упразднили на федеральном уровне, однако на региональном — ею можно было награждать отличившихся в учебе выпускников.

Серебряные медали появятся в российских школах с 2023/2024 учебного года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Чиновник уверен, что эта новость одинаково порадует как родителей, так и детей.

Напомним, что серебряная медаль — вторая после золотой степень отличия при обучении в средней школе.

В России с 2014 года серебряную медаль упразднили на федеральном уровне, однако на региональном — ею можно было награждать отличившихся в учебе выпускников.

Ранее редакция сообщала, что в России перепишут учебник по обществознанию, потому что нынешний слишком «либеральный».

Фото с сайта Кремля

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : школа Серебряные медали Сергей Кравцов награждение выпускников школы Минпросвещения РФ дети


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