Массовая драка произошла на улице Одоевского в Новосибирске

В Новосибирске вечером во дворе дома по адресу улица Одоевского, 1/11, произошла массовая драка.
По словам очевидцев в группе «Моя Первомайка», мужчина в компании двух девушек громко ругался с группой цыган. Конфликт быстро перерос в перепалку, переросшую в драку.
Участники конфликта бросали стеклянные бутылки друг в друга и размахивали ножом. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Они попытались успокоить дебоширов, но те оказали сопротивление при задержании. Одна женщина несколько раз ударила сотрудника полиции, а затем распылила ему в лицо перцовый баллончик.
Как рассказали в МВД по Новосибирской области, в дежурную чать было доставлено пятеро человек – трое женщин и двое мужчин. На них составлены административные протоколы.
– В отношении одной из доставленных – 40-летней жительницы Первомайского района усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», – говорится в сообщении ведомства.
В результате полицейским пришлось применить перцовый баллон. Причина конфликта неизвестна.
В комментариях новосибирцы активно обсуждают произошедшее.
– Одним словом, КСМ.
– На КСМе всё стабильно.
– Маргиналы, одним словом.
Ранее редакция сообщала о том, что массовое ДТП произошло возле Золотой Нивы в Новосибирске.
Источник фото: Моя Первомайка.
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