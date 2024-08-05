Массовая драка произошла на улице Одоевского в Новосибирске

В Новосибирске вечером во дворе дома по адресу улица Одоевского, 1/11, произошла массовая драка.

По словам очевидцев в группе «Моя Первомайка», мужчина в компании двух девушек громко ругался с группой цыган. Конфликт быстро перерос в перепалку, переросшую в драку.

Участники конфликта бросали стеклянные бутылки друг в друга и размахивали ножом. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Они попытались успокоить дебоширов, но те оказали сопротивление при задержании. Одна женщина несколько раз ударила сотрудника полиции, а затем распылила ему в лицо перцовый баллончик.

Как рассказали в МВД по Новосибирской области, в дежурную чать было доставлено пятеро человек – трое женщин и двое мужчин. На них составлены административные протоколы.

– В отношении одной из доставленных – 40-летней жительницы Первомайского района усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», – говорится в сообщении ведомства.

В результате полицейским пришлось применить перцовый баллон. Причина конфликта неизвестна.

В комментариях новосибирцы активно обсуждают произошедшее.

– Одним словом, КСМ. – На КСМе всё стабильно. – Маргиналы, одним словом.

Ранее редакция сообщала о том, что массовое ДТП произошло возле Золотой Нивы в Новосибирске.