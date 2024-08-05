Мошенница-рецидивистка попалась на фиктивной продаже земли на 6 млн рублей в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области сообщила о завершении расследования уголовного дела по 40 эпизодам мошенничества. Преступления связаны с фиктивной продажей несуществующих земельных участков. На скамью подсудимых попали председатель ДНТ и его знакомая.

― По версии следствия, обвиняемые, не имея фактической возможности и права реализовывать земельные участки в селе Раздольное Новосибирской области, путем обмана, под видом приобретения их в собственность, принимали от потерпевших вступительные членские взносы и средства за выполнение работ по их обустройству ―подведение электричества и дорожного покрытия. Полученными денежными средствами они распоряжались по своему усмотрению. В результате преступных действий потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 6 млн рублей, ― говорится в сообщении прокуратуры.

В материалах уголовного дела в качестве той самой знакомой, которая помогала председателю реализовывать преступные схемы, значится жительница Новосибирска Людмила Троянова. За плечами женщины уже есть похожая судимость.

На сайте Октябрьского районного суда Новосибирска содержится информация о приговоре по уголовному делу о мошенничестве от 5 октября 2023 года с похожей фабулой.

Некий потерпевший обратился к Трояновой за услугой по оформлению в аренду земельных участков сроком на пять лет, чтобы иметь возможность возвести там капитальные строения. Он передал ей 1 750 000 рублей и стал ждать результата.

― Троянова в телефонных разговорах поясняла, что работы ведутся, а позже что имеются задержки в работе по причине того, что якобы знакомый, они его называли «свой человек», уволился. Позже он понял, что никакого человека – работника на самом деле у Трояновой нет. После ему передали несколько уведомлений о внесении в Единый государственный реестр недвижимости, согласно которым за ним якобы зарегистрированы права аренды на земельных участки. Он проверил достоверность указанных в них сведений, и убедился, что сведения, указанные в них, неверные. Тогда он понял, что Троянова его обманывает. В последующем ему стало известно, что земельные участки зарегистрированы на других лиц, ― говорится в документе на сайте суда.

Мошенницу приговорили к трем годам условного срока и обязали ее вернуть обманутому клиенту 1,7 млн рублей.

С приговором осужденная была не согласна и подала апелляцию. Областной суд оставил в силе первое решение.

Из уголовницы в жертву

В производстве другого Новосибирского суда находится еще одно уголовное дело, где фигурирует Людмила Троянова. Правда там она уже не преступница, а по версии следствия, жертва вымогательства.

Изначально история очень похожа на те махинации, которые проворачивала псевдориэлтор несколько последних лет.

― С Трояновой меня познакомил мой знакомый Тимур и его сожительница. Они рассказали, что Троянова занимается оформлением земельных участков по выгодным ценам, в короткие сроки, так как у нее имеются связи в том числе и в мэрии. 20 марта 2020 г Троянова мне позвонила, представилась, сказала, что Тимур ей дал мой номер, чтобы мы обсудили все по участкам. Я отправил ей номер моего знакомого Константина, нескольким своим знакомым рассказал про участок Сосновый бор по адресу ул. Новая заря 53а, в их числе был Михаил С., которого очень заинтересовало это предложение. В течении месяца обговаривались условия, Троянова просила за этот участок сначала 30 млн, после согласилась продать за 10млн, сошлись на том, что Михаил вносит задаток 3,5 млн., оставшуюся сумму 6,5млн после оформления, ― рассказал в суде один из клиентов мошенницы Анатолий Листов.

Далее Анатолий уже сам передал деньги Трояновой за своего друга и за свой участок на улице Мясниковой.

Фиктивное оформление длилось несколько лет. Клиенты каждый раз получали поддельные документы, выписки и продолжали верить, что рано или поздно земельные участки все-таки станут их собственностью. Но чуда так и не произошло.

Финал оказался более чем неожиданным. Когда обманутый Листов уже понял, что оказался втянут в мошенническую схему, то потребовал вернуть его деньги. Троянова заявила в полицию о вымогательстве. Листова задержали и арестовали. Заявления, которые он подавал в МВД еще в 2022 году в отношении Трояновой, так и остались без движения. Странно, что следователи каждый раз выносили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Такую прозрачную схему, которую судимая сибирячка, умудряется проворачивать уже несколько лет, правоохранители увидеть никак не могут. Зато они четко заметили вымогательство со стороны обманутого покупателя земли.

Редакция Infopro54 будет следить за развитием этой истории.