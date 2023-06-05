Кравцов призвал не пускать в интернет детей до 15 лет

— До 15 лет — это период, который нужно пройти без виртуального мира. Это говорят психологи, это говорят ученые, это не только мое личное мнение, — завил глава Минпросвещения в интервью «Первому каналу». Кроме того, Сергей Кравцов сообщил, что подарил дочери на 15-летие кнопочный телефон.

Напомним, в минувшем году российский министр образования сообщил о том, что во всех школах появится так называемая система «белого интернета». Ее суть заключается в получении школьниками доступа к соцсетям и мессенджерам, содержание которых будет транслировать российские ценности.

А весной текущего года правительством была утверждена Концепция информационной безопасности детей. Тогда отмечалось, что интернет представляет собой угрозу для подрастающего поколения, так как там они могут встретить злоумышленников, способных выведать личную информацию, а в дальнейшем использовать ее с целью шантажа и разного рода манипуляций.

Ранее редакция сообщала, что ученые посчитали время, которое можно проводить ребенку в телефоне.