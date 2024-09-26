Массовое ДТП произошло на площади Ленина в Новосибирске

В Новосибирске произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей. Как сообщает «АСТ-54», в аварию попали кроссовер Porsche Cayenne, хэтчбек Hyundai Getz, седан Kia Rio и хэтчбек Hyundai Solaris. Машины получили серьезные повреждения в результате столкновения.

Очевидцы рассказали в паблике АСТ-54, что водитель кроссовера Porsche решил поехать прямо с крайней правой полосы, предназначенной только для поворота направо. Из-за этого и произошло ДТП.

По предварительным данным, в массовом ДТП никто из водителей и пассажиров не пострадал.

Ранее редакция сообщала о том, что три женщины и ребёнок пострадали в лобовом ДТП в Новосибирске.