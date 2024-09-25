Отбросило на дом: три женщины и ребёнок пострадали в лобовом ДТП в Новосибирске

В Новосибирске полицейские устанавливают обстоятельства дорожного происшествия, в котором пострадали три женщины и 7-летняя девочка. ДТП произошло в Октябрьском районе днем 24 сентября.
По данным Госавтоинспекции, автомобиль Opel Astra под управлением 34-летней женщины ехал по улице Никитина в сторону Пролетарской. У дома №93А водитель Opel врезалась во встречную Toyota Platz. От удара Toyota отбросило на фасад дома.
— В результате дорожной аварии пострадала 50-летняя женщина-водитель Toyota и ее пассажиры: 52-летняя и 40-летняя женщины, а также 7-летняя девочка. Пострадавшие доставлены в больницу, характер травм уточняется, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее редакция сообщала о том, что на трассе в Сибири в жутком ДТП с участием большегруза и УАЗ пять человек погибли и четверо пострадали. Смертельная авария попала на видеорегистратор проезжающей машины.
Источник фото: ГАИ по Новосибирской области.
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