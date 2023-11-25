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Массовое ДТП с участием бензовоза произошло в Болотнинском районе

  • 25/11/2023, 16:02
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Массовое ДТП с участием бензовоза произошло в Болотнинском районе
Пострадавшие доставлены в больницу.

В субботу, 25 ноября, в Новосибирской области произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

В 7.15 утра водитель грузового автомобиля Вольво с прицепом, двигаясь по автодороге   Р-255 со стороны г. Новосибирска в сторону г. Кемерово, совершил наезд на припаркованное после ДТП транспортное средство Лада Гранта.  После этого автомобиль Вольво столкнулся с автомобилем КамАЗ, который двигался во встречном направлении.  Авария произошла на 137 км автодороги.

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее редакция сообщала, что в Болотнинском районе произошло смертельное ДТП.  Трагедия случилась 24 ноября около 3 часов ночи. 34-летний водитель «Daewoo Nexia», ехал по трассе «Сибирь» со стороны Кемерово. При выезде на встречную полосу он столкнулся с «Honda Freed» под управлением 54-летнего водителя. После чего автомобиль «Daewoo» влетел в попутным автомобиль «Мan».

Фото из Телеграм-канала АСТ-54

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирская обалсть

Теги : ДТП Госавтоинспекция


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