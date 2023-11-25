Массовое ДТП с участием бензовоза произошло в Болотнинском районе

В субботу, 25 ноября, в Новосибирской области произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

В 7.15 утра водитель грузового автомобиля Вольво с прицепом, двигаясь по автодороге Р-255 со стороны г. Новосибирска в сторону г. Кемерово, совершил наезд на припаркованное после ДТП транспортное средство Лада Гранта. После этого автомобиль Вольво столкнулся с автомобилем КамАЗ, который двигался во встречном направлении. Авария произошла на 137 км автодороги.

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее редакция сообщала, что в Болотнинском районе произошло смертельное ДТП. Трагедия случилась 24 ноября около 3 часов ночи. 34-летний водитель «Daewoo Nexia», ехал по трассе «Сибирь» со стороны Кемерово. При выезде на встречную полосу он столкнулся с «Honda Freed» под управлением 54-летнего водителя. После чего автомобиль «Daewoo» влетел в попутным автомобиль «Мan».