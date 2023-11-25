Городскую систему наблюдения за дронами разработал стартап из Новосибирска

Один из победителей в осеннем бизнес акселераторе А:СТАРТ, разработал городскую систему наблюдения за беспилотниками, сообщили в пресс-службе Фонда Академпарка. Решение представила компания Геопейджер.

— Каждый такой прибор передает данные о пространстве в единую систему (воздушный кадастр). С помощью этого продукта становится возможным определение границ участка и отслеживание активности в воздухе, — рассказали в Академпарке.

Авторы проекта сделали прототип, который включал в себя микросхемы с антенной. Именно они определяли, что рядом с ними есть дрон. Апробацию технологии проводили летом 2023 года в ДНР.

— Датчики показали себя отлично, своевременно обнаруживали БПЛА на открытой местности и с плотной застройкой. В ходе работ в реальных условиях мы вносили исправления и усовершенствования в программно-аппаратный комплекс датчиков, — рассказал руководитель проекта Иван Проскура.

Он уточнил, что каждое из устройств (датчиков) контролирует одну территорию. Все вместе устройства составляют городскую сеть мониторинга. Иван Проскура уверен, что продукт можно интегрировать с системой «Умный город». решение выигрывает и за счет других преимуществ: легкость датчика, отсутствие аккумулятора и необходимости работы инженера.

Команда нашла партнера, с которым запустит пилотный проект в ближайшее время. Модель внедрения уже согласована с сотовыми операторами и интернет-провайдерами. В планах у стартаперов расширить функционал датчиков.

Напомним, восемь школ Новосибирска будут обучать детей управлению дронами. В программу будет входить изучение «видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника». Согласно плану, учащиеся российских школ будут изучать основы боевого применения беспилотных летательных аппаратов на уроках начальной военной подготовки.

Ранее редакция сообщала, что первые FPV-дроны от новосибирских производителей поставят на СВО.