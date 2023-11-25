Троллейбусы по лизингу в Новосибирск поставит компания Минтранса России

АО «Государственная транспортная лизинговая компания» поставит Новосибирску 49 низкопольных троллейбусов по лизингу за 3,76 млрд рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Это должны быть новые троллейбусы, изготовленные не ранее 2023 года, не бывшие в эксплуатации.

Троллейбусы будут поставляться тремя партиями, две по 16 единиц техники и одна 17 единиц. Первая поставка ожидается c 1 по 31 мая 2024 года, вторая — с 1 по 30 июня 2024 года, третья — 17 единиц в срок c 1 по 31 июля 2024 года.

Срок исполнения контракта — 2029 год. В 2024 году финансирование составит 204 млн руб., в 2025-2028 годах — по 615,4 млн руб, в 2029 году — 411,3 млн рублей.

Согласно протоколу подведения итогов аукциона, АО «ГТЛК» слало единственным участником аукциона.

По данным СПАРК Интерфакс, АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (АО «ГТЛК») образовано в октябре 2002 года в Москве. Уставной капитал компании составляет 174,3 млрд рублей. Права учредителя осуществляет Минтранс России. Компания имеет 4 филиала, в том числе в г. Грозный, ЯМАО и Спб. Гендиректор — экс-министр транспорта РФ Евгений Дитрих (в 2018-2020 годах — Ред). В 2023 году заключено 9 контрактов в качестве поставщика на общую сумму 6,7 млрд рублей (в 2021 году 9 контрактов на 8,014 млрд рублей). По итогам первого полугодия 2023 года чистая прибыль составила 1,062 млрд руб. против 26,352 млрд руб. чистого убытка за аналогичный период 2022-го.

В январе 2023 года «Сбербанк лизинг» и МУП «Горэлектротранспорт» заключили контракт, согласно которому на городские маршруты выйдут 120 новых низкопольных троллейбусов. Общая стоимость контракта составила почти 5 млрд рублей. Вместительность одного троллейбуса — 90 человек, техника оснащена кондиционерами и системой автономного хода, которая позволяет работать вне контактной сети. Поставка 120 троллейбусов позволит обновить парк на 44%.

В начале ноября в Новосибирске подведены итоги еще одних торгов на приобретение 80 низкопольных троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Они должны поступить в филиал №1 «Дзержинский» новосибирского предприятия «Горэлектротранспорт». На торги была подана только одна заявка — от АО «Сбербанк Лизинг». В итоге компания была признана победителем торгов. Срок поставки — до 30 ноября 2024 года.

Ранее редакция сообщала, что троллейбусы с автономным ходом запустят в отдаленных районах Новосибирска.