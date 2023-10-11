Венера в овне: В Новосибирске ищут риелтора-астролога

Острую нужду в риелторе-астрологе почувствовали в одной из компаний. Объявление о поиске сотрудника разместили на HH.ru.

— Венера в овне, марс в падении, а мы в поиске риелтора-астролога в нашу команду, — говорится в сообщении.

Как указано в объявлении, компания готова предоставить работу в интересном и нестандартном формате, где каждый день будет приносить новые вызовы и возможности для творчества. А также высокий доход и расположение офиса рядом с метро.

Сам астролог должен обладать знанием и умением проводить астрологический анализ и делать прогнозы. Также от нового сотрудника требуется адаптация к индивидуальным запросам клиентов и предлагать нестандартные решения.

Вакансию уже посмотрели более 30 человек.

Ранее редакция называла топ высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске.