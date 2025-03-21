Мастер кукол из Новосибирска зарабатывает больше 150 тысяч рублей

Юлия Н. известный кукольный мастер из Новосибирска, создает небольшие шарнирные куклы, которые стоят десятки тысяч рублей. Их покупают коллекционеры из разных стран мира. Миниатюрные изделия особенно ценятся заказчиками из Китая, рассказывает мастер.

— В среднем, я зарабатываю от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. Во время выставок мой доход может составлять 200 тысяч и больше, — рассказала мастер изданию Om1 Новосибирск.

Отвечая на вопрос о любимой кукле, она отметила, что не привязывается к своим творениям, так как понимает, что они попадут в руки к коллекционерам.

Напомним, ранее в Новосибирске назвали самые прибыльные вакансии марта. Самая высокая зарплата оказалась у начальника мусорного полигона. Он может получать до 155 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщал о том, что ожидания новосибирцев по зарплате выросли до 70 тысяч рублей. Запросы жителей региона сравнялись со средними по стране.