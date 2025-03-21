Экс-руководителя «Метро МиР» Ивахненко могут привлечь к субсидиарной ответственности

В отношении начальника нового департамента транспорта мэрии Новосибирска, бывшего руководителя муниципального предприятия «Метро МиР» Павла Ивахненко возбуждено дело по статье «Неправомерные действия при банкротстве». Он не подал заявление о признании юридического лица банкротом при наличии признаков несостоятельности компании. Об этом в ответ на запрос общественника Евгения Митрофанова сообщили в межрайонной ИФНС.

— Межрайонная ИФНС России №17 по Новосибирской области <…> сообщает, что в отношении бывшего руководителя МП «Метро МиР» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренного ч.5 ст.14.13 КоАП РФ, — говорится в сообщении.

Павел Ивахненко являлся руководителем «Метро МиР» с 19 августа 2024 года до 27 февраля 2025 года. В начале марта 2025 года он назначен руководителем новообразованного транспортного департамента мэрии Новосибирска. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, в настоящее время обязанности директора муниципального предприятия исполняет Наталья Ефремова.

Осенью 2022 года прокуратура Новосибирской области по итогам совместной с УФСБ проверки соблюдения законодательства при строительстве автодорог в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сообщила, что при строительстве подъезда к новой ледовой арене муниципальным предприятием «Метро МИР» использовались некачественные строительные материалы, в результате чего ущерб бюджету составил не менее 359 млн рублей. В отношении руководства предприятия было возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». В середине ноября Александр Мысик был заключен под стражу. Следователи заявляли, что дорогу нужно перекладывать заново.

В январе 2025 года арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск ГКУ «Арена», учредителем которого является Новосибирская область, к муниципальному предприятию «Метро МиР». Госкомпания подала иск в ноябре 2024 года о взыскании 51,3 млн рублей неосновательного обогащения.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске началось рассмотрение второго дела экс-главы «МЕТРО МиР» Александра Мысика. Речь идет о совокупном ущербе почти в 500 млн рублей.