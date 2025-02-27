Ожидания новосибирцев по зарплате выросли до 70 тысяч рублей

За год средняя ожидаемая заработная плата в Новосибирской области выросла на 20%, что в рублевом эквиваленте составляет 11,5 тысяч рублей. Таким образом в среднем новосибирцы рассчитывают на оклад равный 70 тыс. рублей. С таким показателем зарплатные ожидания жителей столицы Сибири сравнялись со средними по стране. Об этом рассказали аналитики российского рекрутингового онлайн-ресурса hh.ru, изучив резюме, которые подавали соискатели с января 2024 года по январь 2025 года.

Больше всего выросли зарплатные ожидания у новосибирских специалистов из категории «Стратегии, инвестиций и консалтинг». Желаемая сумма доходов у них поднялась сразу на 32,7 тыс. рублей (+33%). Далее идут представители высшего и среднего менеджмента, увеличившие свои запросы на 22%, то есть на 25,4 тыс. рублей, в категории аграрии и строители рост составил 25% или 20 тыс. рублей, HR-специалисты и финансисты хотят получать на 20 тыс. рублей больше, также как и кадры из сферы добычи. У ИТ-специалистов рост желаемой зарплаты составил 28% (19,5 тыс. рублей), у водителей и логистов 24% (15,5 тыс. рублей), а у юристов 23% (15,1 тыс. рублей).

Помимо этого, выше рынка (т. е. более чем на 11,5 тыс. рублей) выросли зарплатные ожидания у специалистов из направлений «Медицина, фармацевтика», «Наука, образование», «Страхование», «Производство, сервисное обслуживание», «Административный персонал» и «Продажи, обслуживание клиентов».

На данный момент претендентами на самые высокие заработные платы в регионе являются соискатели из таких направлений, как «Высший и средний менеджмент» (143,2 тыс. рублей в среднем), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (132,7 тыс. рублей), «Сельское хозяйство», «Добыча сырья» и «Строительство, недвижимость» (по 100 тыс. рублей), а также «Производство, сервисное обслуживание» (94,6 тыс. рублей).

Напомним, по данным директора «hh.ru Сибирь» Екатерины Дегтяревой, на рынке труда наблюдается большой дисбаланс в подготовке кадров. Самый большой профицит специалистов, по ее словам, фиксируется в сегменте «искусство и массмедиа» (26%). Маркетологов (15,4%) и юристов (8,8%) сейчас более, чем достаточно. Судя по данным hh.ru, в список профицитных также входят такие сферы, как консалтинг и инвестиции (17,9%), высший и средний менеджмент (14,6%), закупки (8,8%). Самые дефицитные профобласти — рабочий персонал (22%), производство и сервисное обслуживание (16%), строительство и недвижимость (14%), розничная торговля (10%), медицина и фармацевтика (7%), туризм, гостиницы и рестораны (6%).

По данным Новосибирскстата, на июнь 2024 года средняя зарплата в Новосибирске составляла 77,9 тысяч руб.

Ранее редакция сообщала о том, что зарплаты новосибирских бюджетников подняли на 13,2% с 1 января 2025 года. При этом индексация не коснулась депутатов, сенаторов и судей.