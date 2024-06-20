Супругов, замучивших до смерти 10-летнюю школьницу, арестовали в Новосибирске

В Новосибирске суд отправил в СИЗО супругов Голдиных, обвиняемых в смерти 10-летней школьницы. Девочку чете садистов передала под присмотр родная мать — женщине срочно нужно было уехать.
Несколько дней «няньки» морили Яну* голодом, хлестали крапивой, якобы изгоняя бесов, и избивали. Пытки закончились только тогда, когда ребенок потерял сознание. Голдины вызвали скорую, которой пояснили, что девочка объелась конфетами и отравилась.
Пострадавшая была доставлена в больницу, где через несколько часов скончалась.
В отношении супругов возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Истязание». Сегодня следователь СК выступил в суде с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения.
— Постановлением Новосибирского районного суда Голдину Олегу и Голдиной Анне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 августа 2024 года, — пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске предстанут перед судом две воспитательницы частного детского сада, обвиняемые в истязании малышей. Видео с избиением детей попало в социальные сети.
*Имя девочки изменено по этическим соображениям.
Источник фото: Управление Судебного департамента в НСО.
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