Мать пятерых детей из Новосибирска вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля

Ирина Терещенко, серийный предприниматель, астропсихолог, ведущая программы на федеральном канале, а также мать 5 детей из Новосибирска, прошла по Red Carpet Cannes Film Festival 2023. Об этом Ирина Терещенко сообщила на своей старницы в Вконтакте.

Она отметила, что ей казалось это невозможным.

— Многие инфлюенсеры, известные личности и просто те, у кого много денег не смогли попасть на Красную дорожку. Много что изменилось и даже пошло не по обычным стандартам. Это мой первый опыт такого масштабного мероприятия, где количество звезд на квадратный сантиметр просто зашкаливает, — отметила Терещенко.

76-й ежегодный Каннский кинофестиваль — кинофестиваль, который проходил с 16 по 27 мая 2023 года. Шведский режиссер Рубен Эстлунд был председателем жюри. 2 ноября 2022 года начался приём заявок на участие в секции «Двухнедельник режиссёров». Дирекция пообещала «обращать особое внимание на проекты с уникальным кинематографическим языком, необычным повествованием и монтажом, в какой-то степени на рискованные фильмы»

Ранее редакция сообщала о том, что предприниматели будут удивлять гостей Новосибирска на гастрофестивале.