Мать убитого студента НГТУ встретила медвежонка на могиле сына

Мама погибшего студента НГТУ встретила медведя, когда приехала к могиле своего сына в Иркутской области.

— Медвежонка женщина встретила около кладбища в Усть-Куте, — говорится в сообщении паблика «Новосибирск с огоньком».

Женщина испугалась, что на кладбище может появиться медведица, которая выйдет на поиски своего ребенка.

Сибиряка включила камеру мобильного телефона и попыталась снять на видео происходящее.

— Ну что, я дождалась. Ко мне медведь пришел. Уйди, пожалуйста, сейчас мать твоя придет, я ее боюсь. Уйди, мой хороший, — уговаривает женщина за кадром.

В коротком ролике медведь спокойно проходит между оградками кладбищ и скрывается за бурьяном. У сибирячки получилось мирно уговорить косолапого уйти. В результате такой встречи никто не пострадал.

Ранее редакция сообщала о том, что следы медведя заметили в Новосибирской области.