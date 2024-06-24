Мать убитого студента НГТУ встретила медвежонка на могиле сына

Мама погибшего студента НГТУ встретила медведя, когда приехала к могиле своего сына в Иркутской области.
— Медвежонка женщина встретила около кладбища в Усть-Куте, — говорится в сообщении паблика «Новосибирск с огоньком».
Женщина испугалась, что на кладбище может появиться медведица, которая выйдет на поиски своего ребенка.
Сибиряка включила камеру мобильного телефона и попыталась снять на видео происходящее.
— Ну что, я дождалась. Ко мне медведь пришел. Уйди, пожалуйста, сейчас мать твоя придет, я ее боюсь. Уйди, мой хороший, — уговаривает женщина за кадром.
В коротком ролике медведь спокойно проходит между оградками кладбищ и скрывается за бурьяном. У сибирячки получилось мирно уговорить косолапого уйти. В результате такой встречи никто не пострадал.
Ранее редакция сообщала о том, что следы медведя заметили в Новосибирской области.
Источник фото и видео: «Новосибирск с огоньком» в Телеграм.
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