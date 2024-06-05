Следы медведя заметили в Новосибирской области

Следы медведя жители Искитимского района Новосибирской области заметили в районе СНТ «Березки», за поселком Университетский.
Местная жительница написала в соцсетях, что увидела след недалеко от дачных участков.
Как сообщили в Минприроды области, пострадавших нет. На место выезжал инспектор. Он определил перемещение косолапого по следам.
— Животное ходит вдоль реки в охотничьих угодьях. Вдали от населенных пунктов. В естественной среде обитания, — отметили в сообщении ведомства.
Ранее редакция сообщала о том, что грибники в ужасе убежали от медвежонка в Тогучинском районе.
Источник фото: Минприроды Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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