Следы медведя заметили в Новосибирской области

Следы медведя жители Искитимского района Новосибирской области заметили в районе СНТ «Березки», за поселком Университетский.

Местная жительница написала в соцсетях, что увидела след недалеко от дачных участков.

Как сообщили в Минприроды области, пострадавших нет. На место выезжал инспектор. Он определил перемещение косолапого по следам.

— Животное ходит вдоль реки в охотничьих угодьях. Вдали от населенных пунктов. В естественной среде обитания, — отметили в сообщении ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что грибники в ужасе убежали от медвежонка в Тогучинском районе.