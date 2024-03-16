Поющие пенсионеры, 100-летние избиратели и Дед Мороз: как проходят выборы президента в Новосибирской области

Второй день в Новосибирской области проходят выборы Президента РФ. В регионе открыты 1804 избирательных участка, в каждом из них царит особая атмосфера. Где-то люди идут голосовать большими семьями, в других местах отмечают самых маленьких посетителей. Удивляет и принимающая сторона. Некоторые участки стали похожи на произведения искусства: их оформили фотозонами. Это создает по-настоящему праздничное настроение посетителям и участникам комиссий.

На одном из участков Венгеровского района была замечена необычная белая сова. Она прилетела на подоконник и внимательно изучала происходящее.

― Общественное наблюдение в деле. Уникальный наблюдатель. Наблюдает строго, но справедливо, ― написали в Телеграм-канале новосибирского облизбиркома.

В Мошковском и Тогучинском районах свои голоса за будущего президента отдали 100-летние жители. Члены комиссии приехали к ним домой, чтобы дать возможность выполнить свой гражданский долг.

А в Искитиме пара пенсионеров голосовала с песнями. Прекрасный голос пожилой сибирячки порадовал всех посетителей, а исполнительницы заслужила апплодисменты.

В Карасукском районе был замечен необычный избиратель в костюме казахского деда Мороза. Мужчина таким образом хотел напомнить односельчанам, что приближается казахский национальный праздник весны ― Навруз.

Активно по всей области голосуют участники СВО, их родные и близкие. Многие заполняют бюллетени с лозунгом: «Вместе мы сила, голосуем за Россию».

В Избиркоме уже успели подвести первую статистику и выделить районы-лидеры, где зафиксирована высокая явка. По области это ― Маслянинский, Чановский, Тогучинский районы. В городе активно голосуют в Первомайском, Центральном, Железнодорожном районах.

Многие сибиряки в эту выборную кампанию еще пробуют испытать удачу. Они зарегистрировались в исторической викторине и после голосования надеются выиграть ценный приз.

Ранее редакция писала, что двое жителей Новосибирска уже стали счастливыми обладателями нового автомобиля и квартиры.