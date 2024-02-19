«У ребенка сильный ангел-хранитель»: врач о выброшенном в мусорку младенце в Новосибирске

Заведующий гинекологическим отделением Центра планирования семьи в Новосибирске Рэм Волков прокомментировал ситуацию с выброшенным в мусорный ящик младенцем. Напомним, новорожденного ребенка нашли на минувшей неделе, когда в город пришли сильные морозы.

— Маргинальные решения не выдерживают никакой критики. Не понимаешь, чем человек руководствовался, когда принимал такое решение, — возмутился Рэм Волков. — Раз в год мы видим такие ситуации в Новосибирской области, хотя я не понимаю, зачем это необходимо делать. Сегодня в регионе достаточно доступная медицинская помощь. Если женщина решила, что не готова взять на себя материнство, то правильнее отдать ребенка в медорганизацию, чтобы не подвергать его жизнь опасности.

По словам Рэма Волкова, у ребенка, найденного на минувшей неделе в мусорном контейнере, сильный ангел-хранитель.

— Младенец не успел критически остыть. Для новорожденных самое страшное — это переохлаждение, так как они еще не умеют регулировать температуру тела, — пояснил гинеколог. — Благодаря стечению обстоятельств, ребенку вовремя помогли. Сегодня его состояние стабильное. Надеюсь, что дальше будет положительная динамика и найдутся те, кто поможет ему жить и не чувствовать себя ущербным.

Главный специалист регионального Минздрава по вопросам сохранения женского репродуктивного здоровья Анна Ветчинина напомнила, что в Новосибирске создан государственный центр медико-социальной помощи беременным, который находится на Ленина,55.

— В центре беременные, у которых возникла сложная жизненная ситуация, могут пройти консультации гинеколога, психолога, получить материальную поддержку, продукты питания, они также получают помощь в сопровождении новорожденного и семьи в течение первого года жизни ребенка, — перечисляет Анна Ветчинина. — Хотелось бы чтобы женщины об этом знали и обращались за помощью, если она им необходима, чтобы подобных ситуаций не возникало. Всегда можно найти выход из сложившейся ситуации.

Ранее редакция рассказывала о том, что матери найденного в мусорке младенца предъявлено обвинение в покушении на убийство.