Более тонны опасной молочной продукции нашли в Новосибирской области

Специалисты Роспотребнадзора за прошлый год исследовали 2691 пробу молочной продукции в Новосибирской области.
Проверки проводились на соответствие санпину и другим нормам.
Из-за этого на прилавок не попало более одной тонны молочной продукции.
— В отношении изготовителей и поставщиков нестандартной продукции приняты меры в соответствии с Федеральным законом о техническом регулировании» и законодательством Российской Федерации, — говорится в сообщении.
Сотрудники Роспотребназора напомнили, что при покупке нужно смотреть на маркировку продукции с указанием состава, массы, даты изготовления, срока годности, условиях хранения. А если покупатель приобрел просроченный товар, то он вправе обратится с заявлением в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области.
Ранее редакция сообщал о том, что покупатель приобрел молоко в интернет-магазине по цене квартиры.
Фото: freepik.com, freepik
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