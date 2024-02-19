Более тонны опасной молочной продукции нашли в Новосибирской области

Специалисты Роспотребнадзора за прошлый год исследовали 2691 пробу молочной продукции в Новосибирской области.

Проверки проводились на соответствие санпину и другим нормам.

Из-за этого на прилавок не попало более одной тонны молочной продукции.

— В отношении изготовителей и поставщиков нестандартной продукции приняты меры в соответствии с Федеральным законом о техническом регулировании» и законодательством Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Сотрудники Роспотребназора напомнили, что при покупке нужно смотреть на маркировку продукции с указанием состава, массы, даты изготовления, срока годности, условиях хранения. А если покупатель приобрел просроченный товар, то он вправе обратится с заявлением в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщал о том, что покупатель приобрел молоко в интернет-магазине по цене квартиры.