Мать выставленного на продажу ребенка пожаловалась на взлом страницы

Скандальная история о продаже маленького мальчика в интернете получила новый поворот. Правоохранителям удалось установить личность владелицы аккаунта, с которого было размещено объявление. Ею оказалась 25-летняя жительница Омской области Виктория К. По факту случившегося Следственный комитет Новосибирска возбудил уголовное дело по статье «Покушение на куплю — продажу человека, совершенное в отношении несовершеннолетнего».

У мамы полуторогодовалого сына, чьи фотографии облетели все СМИ и паблики, своя версия случившегося.

― Мой аккаунт был взломан еще в 2021 году. Сын появился на свет в 2022. Получается, что страницу еще раньше взломали. Мне очень нужны дети. Никого я не продавала. О случившемся узнала от полиции. У меня случилась историка. Со всей этой ситуацией я даже жить не хочу, ― рассказала Виктория.

Известно, что подобный инцидент в этой семье уже не первый. Летом 2023 года в сети было размещено аналогичное объявление. Проверку по факту проводила омская полиция.

Сейчас во всей этой истории разбираются следователи.