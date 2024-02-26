Математическая модель прогнозирования контрольных цифр приема в вузы разработана в Новосибирске

В НГУ использовали современные подходы машинного обучения и разработали математическую модель прогнозирования контрольных цифр приема (КЦП) бюджетников в вузах. Она поможет снизить риск нехватки или переизбытка тех или иных специалистов.

По словам руководителя проекта, кандидата физико-математических наук, заместителя директора Математического центра в Академгородке, доцента Механико-математического факультета НГУ Сергея Оспичева, при построении прогнозов учитываются ряд факторов: миграционная ситуация в регионе, экономические и демографические показатели, валовый продукт, реализуемые инвестиционные проекты и многое другое. На основе анализа всех этих параметров модель прогнозирует количество вакантных рабочих мест, которые появятся на предприятиях по разным специальностям и определяет тренды изменений в среднесрочной перспективе до 20 лет.

— Данная модель позволяет учитывать и такой фактор, как крупные инвестиционные проекты, реализуемые на территории региона. Например, идет строительство предприятий, закупается новое оборудование, открываются цеха. На момент введения в эксплуатацию производства через 5 лет понадобятся специалисты. К тому времени вузы региона должны предложить рынку труда достаточное количество выпускников по необходимым специальностям, чтобы не допустить их нехватки, — рассказывает Сергей Оспичев.

Он уточнил, что на данном этапе модель позволяет прогнозировать КЦП для высшего и среднего профессионального образования. В дальнейшем в НГУ планируют распространять данный опыт в бизнес-сферу, когда требуется строить прогнозы развития для конкретных предприятий.

— Уже сейчас за основу мы берем макроэкономические прогнозы Минэкономразвития. Затем по этим прогнозам готовим три сценария социально-экономического развития страны — консервативный, оптимистичный и пессимистичный. А также учитываем показатели самого предприятия. Отталкиваясь от этих данных, уже можем строить модели развития компании, что позволит собственникам и акционерам оценивать риски и принимать более взвешенные решения о долгосрочных инвестициях, — поясняет руководитель проекта.

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