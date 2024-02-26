Четверо новосибирцев стали победителями конкурса кадрового резерва «Лидеры России»

Наблюдательный совет подвел итоги суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России». Четверо новосибирцев вошли в список победителей:

Валерий Кубасов, исполнительный директор, ООО «Евростудио».

Валентина Миронова, начальник управления кредитования, Новосибирское головное отделение № 8047 Сибирского банка ПАО Сбербанк.

Дмитрий Папченко, индивидуальный предприниматель, ИП Папченко Д.Б.

Ксения Солоусова, руководитель направления «Корпоративный университет», ООО «Локотех».

Всего победителями конкурса стали 102 управленца из 31 региона России, а также Бельгии и Сербии. Из Сибири в списке победителей 6 человек. Заявки на конкурс подали 160 тысяч человек, то есть конкурс был порядка 500 человек на место. Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, председатель наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко, выпускники конкурса занимают высокие должности в госструктурах и частных компаниях.

Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев, а также руководителями крупных компаний и общественных организаций, ректорами вузов.

Ранее редакция рассказывала о том, что в список лучших работодателей России Forbes попали две компании из Новосибирска.