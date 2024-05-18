МЧС напомнило правила безопасности на шашлыках жителям Новосибирска

МЧС напомнило жителям Новосибирской области о правилах безопасности при приготовлении еды на открытом огне.

Как сообщают в ведомстве, за 2023 год в регионе произошли 32 случая травмирования людей из-за неосторожного обращения с огнем на открытой местности, а с начала 2024 года уже зарегистрированы 7 подобных случаев.

Так, 13 мая, 47-летний житель Новосибирска получил серьезные травмы когда разжигал мангал на своем участке. Легковоспламеняющаяся жидкость попала ему на одежду и вспыхнула. С ожогами 1и 2 степени он попал в больницу.

— Несмотря на то, что с 14 мая в области снят особый противопожарный режим, в регионе сохраняется высокая пожароопасность 4 класса, — отметили в ведомстве.

Специально для жителей Новосибирской области МЧС опубликовали рекомендации при обращении с огнем на природе.

— Разводя огонь в мангале, следует соблюдать особую осторожность: – площадку для розжига мангала следует выбирать на расстоянии не менее 5 метров от строений, лесных насаждений и других горючих предметов; – место под мангал необходимо очистить от сухой травы на расстояние не менее двух метров, чтобы исключить попадание искр от горящих дров и углей на неочищенную от сухой растительности территорию; – запрещается использовать для разжигания мангалов легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин или спирт); – с осторожностью надо относиться к жидкости для розжига угля, жидкости на «легких парафинах» бывают взрывоопасны при нагревании; – Запрещено лить жидкость для розжига на горящий или тлеющий уголь; – по завершении угли в мангале должны быть залиты водой или засыпаны землей.

Ранее редакция сообщала о том, что любители шашлыков устроили пожар в лесопарке Синягина в поселке Краснообск под Новосибирском. Площадь возгорания составила 1,5 гектара.