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Новые станции метро нанесут на карту метрополитена Новосибирска

  • 18/05/2024, 12:49
Автор: Ольга Кирсанова
Новые станции метро нанесут на карту метрополитена Новосибирска
Согласно генплану развития сибирского мегаполиса, поэтапное развитие метро предполагается до 2030 года.

Новые станции метро хотят нанести на карту метрополитена Новосибирска. Как сообщает VN.ru, в генплане города прописано, как должно развиваться метро до 2030 года.

На первом этапе должна быть продлена Дзержинская линия со строительством перекрестного съезда на «Золотой Ниве». Следующая станция – Гусинобродская, после чего запланировано строительство Волочаевского метродепо.

Второй этап строительства начнется с продления Ленинской линии в западной части мегаполиса, третий с продления Ленинской линии в правобережной части города – станция Северная, соорудить которую хотят в районе бывшего гораэропорта.

Ранее редакция сообщала о том, что изменения в проектную документацию станции метро «Спортивная» получили положительное заключение Главгосэкспертизы России. Оценка соответствия корректировок установленным требованиям проводилась в рамках экспертного сопровождения.

Источник фото: Infopro54/автор Ольга Кирсанова.

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : новые станции метро Новосибирский метрополитен


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