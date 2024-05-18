Новые станции метро нанесут на карту метрополитена Новосибирска

Новые станции метро хотят нанести на карту метрополитена Новосибирска. Как сообщает VN.ru, в генплане города прописано, как должно развиваться метро до 2030 года.

На первом этапе должна быть продлена Дзержинская линия со строительством перекрестного съезда на «Золотой Ниве». Следующая станция – Гусинобродская, после чего запланировано строительство Волочаевского метродепо.

Второй этап строительства начнется с продления Ленинской линии в западной части мегаполиса, третий с продления Ленинской линии в правобережной части города – станция Северная, соорудить которую хотят в районе бывшего гораэропорта.

Ранее редакция сообщала о том, что изменения в проектную документацию станции метро «Спортивная» получили положительное заключение Главгосэкспертизы России. Оценка соответствия корректировок установленным требованиям проводилась в рамках экспертного сопровождения.