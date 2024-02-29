Плюсы и минусы единого налогового платежа оценил эксперт

Единый налоговый платеж (ЕНП) — особый порядок уплаты налогов и страховых взносов. Его суть в том, что налогоплательщики не должны заполнять несколько разных платежек: налоги перечисляют одной платежкой по единым реквизитам и в единый срок уплаты. Поступившую сумму налоговая распределяет между обязательствами налогоплательщика, подчеркнул научный сотрудник проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ Егор Артеменков ходе семинара на тему «Выбор оптимальной системы налогообложения для ведения предпринимательской деятельности», организованного аппаратом Уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
— Для каждой компании или ИП налоговая завела единый налоговый счет — ЕНС. ЕНС устроен как вклад-копилка в банковском приложении: предприниматель или компания откладывает на него деньги для платежей в бюджет. Но в отличие от личного вклада, деньги нельзя снять в любой момент или оплатить с него бизнес-расходы, — говорит Артеменков. — Деньги с ЕНС можно вернуть, только если они лишние — числятся как переплата. Тогда можно подать заявление на их возврат либо оставить для будущих платежей в бюджет. На ЕНС по дебету учитывают поступления на счет, а по кредиту — начисления по декларациям, расчетам, уведомлениям, решениям по проверкам.
Эксперт также назвал плюсы единого налогового счета:
К минусам ЕНС эксперт отнес следующие факторы:
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Фото freepik
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