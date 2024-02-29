Плюсы и минусы единого налогового платежа оценил эксперт

Единый налоговый платеж (ЕНП) — особый порядок уплаты налогов и страховых взносов. Его суть в том, что налогоплательщики не должны заполнять несколько разных платежек: налоги перечисляют одной платежкой по единым реквизитам и в единый срок уплаты. Поступившую сумму налоговая распределяет между обязательствами налогоплательщика, подчеркнул научный сотрудник проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ Егор Артеменков ходе семинара на тему «Выбор оптимальной системы налогообложения для ведения предпринимательской деятельности», организованного аппаратом Уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

— Для каждой компании или ИП налоговая завела единый налоговый счет — ЕНС. ЕНС устроен как вклад-копилка в банковском приложении: предприниматель или компания откладывает на него деньги для платежей в бюджет. Но в отличие от личного вклада, деньги нельзя снять в любой момент или оплатить с него бизнес-расходы, — говорит Артеменков. — Деньги с ЕНС можно вернуть, только если они лишние — числятся как переплата. Тогда можно подать заявление на их возврат либо оставить для будущих платежей в бюджет. На ЕНС по дебету учитывают поступления на счет, а по кредиту — начисления по декларациям, расчетам, уведомлениям, решениям по проверкам.

Эксперт также назвал плюсы единого налогового счета:

можно перечислять деньги на бюджетные платежи, когда удобно. Главное, чтобы к сроку уплаты на счете было достаточно денег, а в налоговой — отчетность или уведомление. Например, больше всего новогодних елок продается в декабре, и продавец может пополнить ЕНС на всю сумму налогов уже в январе;

все платежи в бюджет перечисляются по единым реквизитам, а не по разным, а значит, меньше вероятность ошибиться;

переплата автоматически идет на будущие платежи. При прежнем порядке уплаты налогов нужно было писать заявление, чтобы учесть переплату.

для переплаты нет срока исковой давности. Любую переплату можно учесть при уплате будущих налогов, взносов или сборов или без проблем вернуть.

К минусам ЕНС эксперт отнес следующие факторы:

если на счете не хватает денег для всех платежей, инспекторы сами распределят имеющуюся сумму пропорционально всем обязательствам. В результате можно получить недоимку сразу по нескольким налогам, сборам и страховым взносам. В итоге бизнесу могут заблокировать расчетный счет и принудительно списать с него деньги;

все равно нужно самостоятельно рассчитывать налоги, взносы и сборы и присылать в налоговую уведомления. То есть количество документов не уменьшится: вместо платежки на каждый конкретный налог, взнос или сбор будет уведомление о его сумме, кроме случаев, когда платеж списывается по данным отчетности;

деньги снимаются со счета в определенном порядке, и бизнес не может на него повлиять. Например, если компания захочет сначала погасить штраф, а только потом недоимку — так сделать не получится.

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