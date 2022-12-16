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Все ли пищевые добавки вредны

  • 16/12/2022, 11:20
Автор:
вред и польза пищевых добавок
Многие уже привыкли, видишь E - значит что-то плохое. Но на самом деле, существуют пищевые добавки, которые абсолютно безвредны, так как являются витаминами или пищевыми экстрактами.

Что означает маркировка E

вред и польза пищевых добавок

Маркировка E и цифры после нее в составе продуктов питания обозначают пищевые добавки. Система вошла в обиход в далёком 1953 году: ЕС начал маркировать добавки, так как их настоящие названия занимали слишком много места в составе. Буква E — сокращение от слова Europe. Позднее систему стали использовать в России.

Цифры после буквы E имеют свое значение. Код, начинающийся с цифры 1, обозначает красители, с цифры 2 — консерванты, 3 — антиокислители (они предотвращают разрушение продукта от взаимодействия с кислородом), 4 — стабилизаторы (сохраняют его консистенцию), 5 — эмульгаторы (поддерживают структуру), 6 — усилители вкуса и аромата, 9 — противопенные вещества, а также глазирователи, подсластители и вещества для улучшения муки.

Какие Е запрещены в России и особо опасны

вред и польза пищевых добавок

Экологи и медики утверждают, что некоторые пищевые добавки имеют свойство накапливаться в организме человека, а впоследствии вызывать различные реакции — от расстройств желудка до обострения и развития серьезного заболевания.

Часть добавок с маркировкой E запрещена на территории России. Их всего восемь наименований, при этом остальные считаются относительно безвредными.

Среди официально запрещенных на территории России значатся E121 (краситель «цитрусовый красный»), E103 (краситель алканин), E128 (краситель «красный 2G»), E123 (краситель «красный амарант»), E217 (консервант парагидроксибензойной кислоты пропилового эфира натриевая соль), E216 (консервант парагидроксибензойной кислоты пропиловый эфир, группа парабенов), E240 (консервант формальдегид). Они могут провоцировать развитие онкологических заболеваний, вызывать аллергию и приводить к непоправимым для организма последствиям.

Эксперты предупреждают, что стоит избегать E621 (глутамат натрия), E211 (бензоат натрия), E951 (подсластитель аспартам). Эти добавки могут спровоцировать ожирение и рецидив хронических заболеваний, кроме того они подавляют активность ферментов, способствующих расщеплению жиров и крахмала, а также понижают уровень серотонина, вызывая склонность к депрессии и усиливая реакцию на стресс, многократно повышают риск возникновения злокачественных новообразований.

С особой осторожностью следует относится к следующим добавкам: E221-226, E320-322, E338-341, E407, E450, E461-466, которые оказывают неблагоприятное воздействие на работу ЖКТ; E171-173, E320-322, которые влияют на работу печени и почек; E230-232, E329, E311-313 — они могут вызвать аллергические реакции.

Что касается добавок E230-232, они являются консервантами, позволяющими фруктам и овощам не портиться при длительной транспортировке — их наносят на кожуру. Чтобы они не повлияли негативно на организм, рекомендуется тщательно мыть фрукты и овощи, особенно импортные. Для очищения можно использовать обычную пищевую соду.

Какие пищевые добавки безвредны

вред и польза пищевых добавок

Безусловно не все E опасны, ведь обычные уксус или аскорбиновая кислота также являются пищевыми добавками и маркируются под своими кодами. Большинство безвредных добавок — натуральные.

E100 — краситель желтого цвета, получаемый из куркумы. Он полностью безопасен для организма. Пектины маркируют обозначением E440 — их получают из фруктов и овощей. Витамин С, обозначаемый как E300, часто можно встретить во фруктовых и овощных консервах, а также в мучных изделиях. Эта добавка даже укрепляет иммунитет. Есть и консерванты, которые, наоборот, помогают бороться с источниками заболеваний: например, в магазинные салаты добавляют муравьиную кислоту E236 — она предотвращает развитие сальмонеллеза.

Для производства натуральных пищевых добавок используют пряности, зелень, овощи. Например, E162 делают из экстракта сока красной свеклы — добавку могут использовать и в качестве антиоксиданта. E140 — это хлорофилл, который окрашивает продукты в зеленый цвет. Хлорофилл не просто безвредное, а полезное для человека вещество.

Как ограничить употребление вредных пищевых добавок

вред и польза пищевых добавок

Эксперты рекомендуют сформировать список продуктов с полезным составом в каждой пищевой группе.

Также можно искать аналоги, если в составе продукта что-то смутило. При этом нужно помнить, что за непонятными словами на этикетке не всегда скрывается что-то плохое.

Готовить еду лучше самостоятельно. Не стоит увлекаться консервами и сладкими напитками — старайтесь выбирать натуральные продукты.

Фото: pixabay.com, pexels.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : продукты питания пищевые добавки здоровье


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