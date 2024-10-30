МЧС предупредило о перепадах температур в ближайшие дни в Новосибирской области

В ближайшие дни в Новосибирской области ожидаются резкие перепады температур: от -7 до +6 градусов. При этом сохранится мокрый снег. По прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха опустится ниже нуля.
В связи с этим региональное МЧС обращается к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными на дороге. Особое внимание следует уделить своевременной смене летней резины на зимнюю. Также важно соблюдать правила дорожного движения на скользкой дороге: выбирать оптимальный скоростной режим, держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров, обгонов и перестроений.
Лучше всего перед поездкой уточнить прогноз погоды.
Основными факторами ДТП в осенний период чаще всего становятся мокрое дорожное покрытие, гололед и плохая видимость из-за осадков и тумана. Но основная причина аварий на дорогах – нарушение правил дорожного движения.
— По оперативным данным, с начала октября пожарно-спасательные подразделения Новосибирской области ликвидировали последствия 207 дорожно-транспортных происшествий, при которых погибли 17 человек и травмированы 244 человека, — говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.
Спасти удалось 9 человек.
Ранее редакция сообщала о том, что плюсовая температура и дожди останутся ещё на неделю в Новосибирске.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области
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