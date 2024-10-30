Учебная станция СКИФ откроется в 2025 году в Новосибирске

В октябре 2024 года на Ученом совете НГУ было принято решение о создании учебно-исследовательской станции СКИФ-НГУ. Она станет одной из первых станций, работающих на СКИФе, наряду с шестью другими станциями первой очереди.

— Для запуска учебно-исследовательской станции не потребуется наличия сложных технических устройств генерации синхротронного излучения — вигглеров или ондуляторов. На ней будет использоваться излучение из поворотного магнита. Многое оборудование для учебно-научной станции уже приобретено участниками соглашения и в настоящее время эксплуатируется в Сибирском центре синхротронного и терагерцового излучения, — рассказал Андрей Сараев, старший научный сотрудник ЦКП СКИФ и Лаборатории структурной диагностики ультрадисперсных и наноструктурируемых систем Физического факультета НГУ.

Согласно установленным срокам, станция будет запущена в сентябре 2025 года. Она предназначена для обучения студентов старших курсов и аспирантов Физического факультета, Факультета естественных наук и Геолого-геофизического факультета НГУ. Обучение работе с экспериментальными методиками исследования будет проходить в процессе решения научных задач, сформулированных и поставленных исследователями и преподавателями НГУ, а также учеными институтов СО РАН.

— Мы полагаем, что станция будет интересна и для проведения программ по подготовке кадров для СКИФа и повышения квалификации, — пояснил Андрей Сараев.

Ранее редакция сообщала о том, что минобрнауки предложило перенести на год срок сдачи «СКИФ» под Новосибирском.