Спасатели Новосибирска советуют воздержаться от купания в выходные дни

В выходные дни ожидается теплая и солнечная погода. Спасатели советуют воздержаться от купаний. Об этом сообщает пресс-служба Спасателей МАСС.

— Вода уже достаточно холодная для купания, не стоит рисковать жизнью и здоровьем. Купание в холодной воде несет риски переохлаждения, которое может вызвать судороги в нижних конечностях, резкие нарушение ритма сердца, — говорится в сообщении.

Отдельно подчеркивается, что детей категорически запрещено пускать в воду, так как их организм менее способен перенести такие нагрузки. Такой же запрет распространяется и на людей с алкогольным опьянением.

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