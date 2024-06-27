Автобус из Новосибирска врезался в фуру на трассе в Кузбассе — есть пострадавшие

Пассажирский автобус, следовавший из Новосибирска в Кемерово, врезался в фуру на федеральной трассе. Есть пострадавшие.

ДТП произошло на 235 километре автодороги Р-255 «Сибирь» на территории Топкинского района утром 27 июня.

По информации ГУ МВД по Кемеровской области, 54-летний водитель автобуса Golden Dragon врезался в грузовой автомобиль, который остановился по требованию регулировщика на участке с ремонтными работами.

— В автобусе находились 29 пассажиров. В настоящее время полицейские устанавливают количество пострадавших и все обстоятельства дорожного происшествия, — рассказали в региональном ведомстве.

По словам очевидцев, к месту аварии промчались несколько автомобилей скорой помощи.

— Видел, как двоих детей погрузили в одну из «скорых», — рассказал Infopro54 житель Новосибирска, проезжавший мимо.

Собеседник отметил, что из-за аварии на участке трассы в сторону Кемеровской области собралась многокилометровая пробка.

Ранее редакция сообщала о том, что пассажирский автобус, следовавший по маршруту Новосибирск-Усть-Каменогорск, попал в смертельную аварию на Змеиногорском тракте.