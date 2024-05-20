Медиация как внесудебный способ урегулирования конфликтов в бизнесе

Использование медиации для внесудебного урегулирования споров обсудили участники семинара, организованного аппаратом бизнес-уполномоченного РФ Бориса Титова.

— Медиация — это способ урегулирования споров, альтернативный судебному (арбитражному), — отметил научный сотрудник проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ Егор Артеменко. — Он применяется на основе добровольного согласия сторон в целях достижения взаимоприемлемого решения.

По его словам, медиация распространяется на широкий круг споров, возникающих из гражданских, административных и иных публичных правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

При этом эксперт подчеркнул, что процедура медиации не применяется к коллективным трудовым спорам, а также в случаях, если спор затрагивает или может затронуть права и законные интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, или публичные интересы.

— Принцип добровольного участия означает, что ни одну сторону нельзя принудить к участию в медиации, каждая из сторон может выйти из процедуры на любом ее этапе, стороны могут выдвигать любые предложения и отвергать предложения другой стороны без объяснения причин, — комментирует Егор Артеменко. — При медиации сохраняется конфиденциальность информации, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если стороны не договорились об ином.

Медиатор и стороны должны принимать все возможные меры для того, чтобы указанная процедура была прекращена в срок не более чем в течение шестидесяти дней. В исключительных случаях срок может быть увеличен, но не должен превышать сто восемьдесят дней. Исключением является проведение процедуры медиации после передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, не превышающего шестидесяти дней.

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