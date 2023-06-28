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В Новосибирской области налоговики и предприниматели нашли легальный способ договориться без суда

  • 28/06/2023, 09:25
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В Новосибирской области налоговики и предприниматели нашли легальный способ договориться без суда
В регионе стартует проект по налоговой медиации.

УФНС России по Новосибирской области планирует использовать медиативные соглашения для разрешения споров с налогоплательщиками в качестве альтернативы досудебного урегулирования и судебного разбирательства. Об этом сообщила пресс-служба управления со ссылкой на руководителя УФНС России по Новосибирской области Геннадия Морозова.

Елена Авдеева, руководитель комитета по внесудебному урегулированию споров (медиации) Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»Руководитель комитета по внесудебному урегулированию споров (медиации) Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», президент ассоциации профессиональных посредников по урегулированию споров и конфликтов «Центра эффективных технологий разрешения споров» Елена Авдеева пояснила редакции Infopro54, что медиация в налоговых спорах пока применялась только в Санкт-Петербурге, где на сегодняшний день заключены два медиативных соглашения между налоговой и предпринимателями.

— Судебная практика показывает, что между налоговой и предпринимателями возникают много споров. Практика внесудебного урегулирования разногласий себя зарекомендовала положительно. Вполне логично, что начинают внедряться и новые эффективные юридические инструменты, — говорит Авдеева.

По словам эксперта, медиация интересна и для налоговиков, и для предпринимателей.

— Любая проверка — это трудозатратный и долгий процесс. Если есть возможность договориться мирным путем за столом переговоров, то налоговики это поддерживают, — говорит собеседница редакции. — Для предпринимателей медиация тоже интересна, так как любое письмо из налоговой, любая проверка — это стресс. Медиация — возможность поговорить с налоговиками в спокойной обстановке, без суеты, лишних нервов, найти варианты. Это более экологичный способ урегулирования разногласий.

Хотя, как признает Елена Авдеева, далеко не все споры можно решить за счет медиации.

В Новосибирске медиацию для разрешения споров налоговиков и предпринимателей в качестве альтернативы досудебного урегулирования и судебного разбирательства планирует продвигать реготделение «ОПОРЫ РОССИИ», а также областная ассоциация медиаторов.

Елена Авдеева, юрист, профессиональный медиатор, тренер по медиации и переговорам, председатель Коллегии посредников по проведению примирительных процедур при союзе «Торгово-промышленная палата Новосибирской области», председатель Комиссии по медиации при НРО «Ассоциации юристов России». Входит в состав экспертной секции Межведомственной рабочей группы по совершенствованию регулирования примирительных процедур (процедуры медиации) при Министерстве юстиции РФ. 15 лет юридической практики (арбитраж, суды общей юрисдикции). С 2018 года — профессиональный медиатор (в основном бизнес-споры).

Ранее редакция рассказывала о том, что в регионе начала внедряться методика решения бизнес-конфликтов с помощью медиации. 

Фото базовое pixabay —  geralt, эксперта — предоставлена Еленой Авдеевой

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Опора России медиация медиативные соглашения Елена Авдеева Геннадий Морозов


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