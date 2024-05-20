Рядом с ЛДС «Сибирь» и Сосновым бором построят многоэтажку

С предложением о реализации еще одного масштабного инвестиционного проекта два месяца назад в правительство Новосибирской области обратился инвестор. Речь шла о вовлечении в жилищное строительства в рамках МИП трех городских территорий. Об этом на заседании градостроительной комиссии сообщил заммэра — начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев

— Минстрой проанализировал территории и направил обращение в адрес мэрии. По территории в Октябрьском районе необходимо принять управленческое решение — она уже готова к реализации проекта. В отношении территории в Заельцовском районе, согласно постановлению правительства Новосибирской области, при реализации МИПа есть возможность внести изменения в генплан Новосибирска и правила землепользования и застройки без публичных слушаний. Документ рассмотрен на комиссии по муниципальной собственности, — сообщил Кондратьев.

По его словам, во втором случае речь идет о площадке в 1.2 га по ул. Бардина, рядом со старым ЛДС «Сибирь» и Сосновым бором.

— На площадке планируется возвести около 20 тыс кв метров жилья, 6% из них будет предоставлено для обеспечения квартирами детей-сирот, — отметил Кондратьев.

Он подчеркнул, сейчас эта территория относится к рекреационной зоне и не входит в зону городских лесов. В процессе ее подготовки для реализации МИПа необходимо проработать решения, позволяющие не навредить зеленой зоне. Предполагается, что разрешение на реализацию МИПа будет выдано инвестору в сентябре – октябре 2024 года.

О какой компании-инвесторе идет речь Кондратьев уточнить отказался.

В апреле Алексей Кондратьев говорил, что в рамках КРТ мэрия Новосибирска планирует выставить на торги 12,3 гектара территории, ограниченной улицами Бардина, Новой, Кузьмы Минина, Даргомыжского. Сейчас эта площадка частично относится к рекреационной зоне, к зоне развития перспективной улично-дорожной сети и общественно-деловой застройки.

Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском началось строительство жилого комплекса.