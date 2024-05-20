В Новосибирске за смерть 2-летней девочки осудили опытного хирурга

В Новосибирске вынесли приговор бывшему врачу детской больницы.

— Он признан виновным по статье «Халатность, повлекшая существенное нарушение прав граждан, повлекшее по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении СК по Новосибирской области.

По версии следствия и суда, в 2020 году хирург ненадлежащим образом исполнял обязанности ответственного дежурного врача. Он поставил маленькой пациентке неверный медицинский диагноз. Девочку увезли в другую больницу, где она вскоре скончалась в отделении реанимации.

Обвиняемый не признал свою вину.

Ему назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с лишением права заниматься врачебной деятельностью на два с половиной года. Впрочем, после этого трагичного инцидента доктор сам уволился из больницы.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву суд ужесточил наказание.