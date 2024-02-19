Медик из Новосибирска убила мужчину зарядкой для телефона в Сургуте

Две подруги убили мужчину зарядкой для телефона в Сургуте. Месть была спланирована заранее.

— 44-летняя Екатерина Михиенкова и 38-летняя Юлия Борцова приехали в ХМАО работать, одна родом из Свердловской области, вторая — из Новосибирской. Обе женщины — медики, — сообщает Телеграм-канал SHOT.

Мотивом, возможно, послужил конфликт возникший на предыдущем месте работы. Михиенкова ранее работала вместе с жертвой в Департаменте здравоохранения ХМАО.

Известно, что вчера, 18 февраля, медик с подругой пришла к мужчине в квартиру. Тот впустил их, после чего упал на пол из-за толчка одной из женщин. Затем они добили лежачего, задушив его зарядкой от телефона.

Сейчас преступницы задержаны. Выяснилось, что одна уже была ранее судима за насилие в отношении представителя власти. После этого карьера в департаменте была закончена. Вторая женщина была привлечена за кражи и грабежи.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что жительницу Новосибирска и ее пятилетнюю дочь убили из-за автомобиля.