Жительница Новосибирска купила мурку по цене элитной кошки

В суд направлено дело в отношении заводчицы-обманщицы, которая обвиняется в мошенничестве при продаже кошки.

Женщина занималась разведением кошек Бельгийской породы. И в какой-то момент у нее возник преступный план.

— Она разместила объявление на интернет сайте о продаже котенка породы Европейская Бурма, при этом она изготовила регистрационную карточку на котенка и ветеринарный паспорт, согласно которым он якобы является котенком такой породы, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В апреле 2023 года нашелся покупатель, которому и был продан котенок. Однако питомец вырос и тут покупатель понял, что он не той породы, за которую он заплатил. После чего последовало заявление в полицию.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенница обманула заказчицу с надгробиями на 110 тысяч в Новосибирске.