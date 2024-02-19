Жительница Новосибирска купила мурку по цене элитной кошки

В суд направлено дело в отношении заводчицы-обманщицы, которая обвиняется в мошенничестве при продаже кошки.
Женщина занималась разведением кошек Бельгийской породы. И в какой-то момент у нее возник преступный план.
— Она разместила объявление на интернет сайте о продаже котенка породы Европейская Бурма, при этом она изготовила регистрационную карточку на котенка и ветеринарный паспорт, согласно которым он якобы является котенком такой породы, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
В апреле 2023 года нашелся покупатель, которому и был продан котенок. Однако питомец вырос и тут покупатель понял, что он не той породы, за которую он заплатил. После чего последовало заявление в полицию.
Ранее редакция сообщала о том, что мошенница обманула заказчицу с надгробиями на 110 тысяч в Новосибирске.
Фото со страницы прокуратуры Новосибирской области.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru