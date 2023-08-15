На «Технопроме» подпишут соглашение о внедрении передовых технологий в агропроме

В рамках «Технопрома-2023» планируется подписание соглашения между НГУ и Карамайским объединенным институтом передовых наук и технологий. Это системное сотрудничество, связанное с разработкой, образованием, трансфером технологий. Кроме того, институт планирует заключить договор с крупным предприятием, расположенным в одном из районов Новосибирска. Об этом сообщил директор Новосибирского областного фонда поддержки науки и инновационной деятельности Сергей Санников на пресс-конференции.

— Соглашение будет касаться передовых технологий в сельском хозяйстве, в том числе использования беспилотной техники, цифровых, аэрокосмических технологий в сельском хозяйстве. Это будет экспериментальный проект, направленный на анализ возможностей и потенциала изготовления крахмала, масла из масличных культур, переработку ряда сельхозпродукции в биомассу, — говорит Санников

Он подчеркнул, что в соглашении будет представлены самые передовые технологии Китая. О каком предприятии идет — речь Санников не уточнил.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме-2022 было подписано соглашение, в рамках которого на площадке «Южного ПЛП» предполагалось построить комплекс по переработке рапса и льна мощностью до 450 тысяч тонн масла в год.

Продукцию завода планировалось направлять на экспорт. Ключевым потребителем сырья называлось ООО «Китайская Хэйнаньская корпорация международного сотрудничества».

Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН представлял на Сибирской венчурной ярмарке в 2022 году новую технологию производства добавок для кормов сельскохозяйственных животных, разработанную на базе молодежной лаборатории механо-ферментивной конверсии твердых биополимеров на основе растительного сырья, в частности крахмала. Несколько лет назад в Новосибирске планировали реализовать проект по производству камеди и крахмала стоимостью 9,5 млрд рублей.

В 2010 году между новосибирским городом Искитимом и китайским Карамаем были установлены побратимские отношения. В 2021 году в Новосибирск в составе делегации приезжал президент передового исследовательского института науки и техники города Карамай Янь Лицзюнь. Карамай является главным информационным центром в северо-западном районе Китая, имеет месторождения нефти и газа. В Карамае расположен кампус Китайского нефтяного университета. В августе 2023 года представители Карамайского объединенного института передовых наук и технологий посетили Новосибирский аграрный университет. Как отмечается на сайте вуза, на встрече обсуждалось сотрудничество в сфере трансфера технологий, научных исследований и внедрения в производство инновационных разработок, связанных с выращиванием зерновых культур. В настоящий момент готовится соглашение о сотрудничестве между аграрным университетом и китайским институтом — уточняется в сообщении.

Ранее редакция сообщала, что у предприятий региона растет интерес к глубокой переработке зерна.