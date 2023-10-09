Урожай зерновых убран на 63 процента в Новосибирской области

— На 8 октября скошено зерновых и зернобобовых культур 999 тыс га, обмолочено 978 тыс га. Это 63% от уборочной площади. Валовой сбор — 1,6 млн тонн, текущая урожайность — 16, 4 ц\га, — сообщил на оперативном совещании в правительстве региона министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

На рынке зерна произошло незначительное снижение цены. Пшеница третьего класса по итогу недели стоила 11642 рубля за тонну без НДС (-224 рубля), 4 класса — 10853 рубля (-104 рублей), цены на фуражную пшеницу и ячмень не изменились: 10290 рублей и 9153 рубля за тонну соответственно.

— Активно ведется отгрузка зерна за пределы области железнодорожным транспортом. С 1 сентября ввезено 122 тыс тонн, в том числе на экспорт 117 тыс тонн, — констатировал Лещенко. — Остатки зерна на элеваторах и хлебоприемных предприятиях — 726 тыс тонн, загрузка 41%.

Технические культуры убраны с площади 100 тыс га — 35%, валовой сбор составил 142 тыс тонн, текущая урожайность — 14,2 ц\га. Уборка овощей и картофеля ведется в темпах 2022 года.

Ранее редакция сообщала о том, что на этой неделе синоптики обещают резкое похолодание и ухудшение погоды.