«МедТехСервис» из Иркутска планирует в 2023 году открыть производство в Белоруссии

В новом году иркутская компания ООО «МедТехСервис» намерена организовать в Белоруссии сборку глюкометров, а в последующие два года – полноценное производство тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови. По словам производителя, иркутские тест-полоски дешевле аналогов, в том числе зарубежных, но при этом более точные.

Напомним, «МедТехСервис» в конце 2018 года ввел в эксплуатацию в Иркутске завод по производству тест-полосок для глюкометров. Объем инвестиций в проект составлял 373 млн. рублей. Мощность производства — до 3 млн. упаковок тест-полосок в год. Первые поставки завод начал в августе 2019 года. По данным ЕГРЮЛ, АО «Корпорация развития Иркутской области» владеет 37% в капитале ООО «МедТехСервис», по 21% принадлежит инициаторам проекта — Сергею Дьяченко, Федору Железнякову, Сергею Прокофьеву.

По данным Сибирского таможенного управления ФТС России, внешнеторговый оборот Иркутской области и Республики Беларусь за 9 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 40 %, в том числе экспорт вырос на 80,1 %. Из Иркутской области в Белоруссию поставляются машины и оборудование, металлы и изделия из них, продукты питания, древесина и изделия из нее, продукция химической промышленности.

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