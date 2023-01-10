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Зимние горки новосибирцы потребовали от депутатов Госдумы

  • 10/01/2023, 16:35
Автор:
зимняя горка
Речь о бесплатных горках для катания детей. Пока же их родителям приходится платить деньги и мёрзнуть в очереди.

Новосибирские общественники подготовили петицию в адрес депутатов Госдумы, в которой требуют пересмотреть законодательство в части организации зимних горок для детей. В настоящее время горки в России регламентируются по нормам Евразийского экономического союза: любая горка выше 40 см, даже сделанная самостоятельно из снега во дворе, официально считается аттракционом, для работы которого, необходим ряд согласовательных и разрешительных документов.

Сегодня вы не увидите снежные горки ни в одном дворе, говорится в тексте петиции. Жители их не возводят под страхом серьёзных штрафов (до 300 000 рублей). Снежные горки это многовековая традиция, любимая детская забава и полезное для здоровья активное времяпрепровождение детей на свежем воздухе. Драконовские регламенты в отношении возведения снежных горок лишают детей возможности активно проводить время с друзьями на улице.

Пока же детям в качестве альтернативы предложены «официальные» горки, плата за катание на некоторых из них составляет несколько сотен рублей отдельно за «поездку» самого ребёнка и отдельно за присутствие рядом родителей. В городских пабликах в соцсетях новосибирцы делятся историями, как мёрзли с детьми в очередях вначале за билетами, а потом, собственно, на горки в ледовом городке, предварительно заплатив за то, чтобы ребёнок прокатился.

О том, что главная опасность не в самих горках как таковых, а в несоблюдении элементарных правил поведения на них говорят в региональном управлении МЧС.

Такой массовый вид отдыха, как катание с горок на надувных санках, требует особого внимания к безопасности, почти каждую зиму происходят несчастные случаи, люди получают травмы, сообщается на сайте ведомства. Спасатели призывают соблюдать элементарные правила безопасности. При катании следует выбирать пологие склоны, без ям и преград. Нельзя прикреплять ватрушки друг к другу, делая из них паровозик. Запрещается привязывать тюбинг к автомобилям и снегоходам! Не менее важное условие безопасного катания на ватрушке отсутствие на траектории спуска других людей. Нельзя оставлять детей без присмотра на склоне. Нельзя отпускать их кататься одних.

В поддержку общественников высказались и некоторые новосибирские политики, в частности, депутат горсовета Наталья Пинус, вице-мэр Анна Терешкова.

Я поддерживаю общественников, горки надо вернуть во дворы, пишет вице-мэр на своей странице в соцсети. Мы все выросли, катаясь на горках, которые были сделаны нашими папами и организациями, они знали, что без снежных горок Новый год не Новый год! В Сибири невозможно жить без снежных горок и это не аттракцион с посадчиками! Буду надеяться, что сибиряков услышат, мы сможем кататься на горках, которые сделали для нас родные с любовью! Конечно, должны быть ограничения высоты, но не 40 см.

Тема горок знакома и одному из адресатов петиции депутату Госдумы Александру Аксёненко.

Горок не стало, но расходиться они не собираются, так как особо настойчивые дети находят альтернативы традиционным горкам, комментирует ситуацию Аксёненко. И эти альтернативы оказываются куда еще более опасными: у гаражей, скаты к дорогам и т.д. Есть что обсудить с коллегами на весенней сессии, буду пробовать второй заход с этой темой в Госдуму.

Как сообщает депутат, он ещё в прошлом году направлял соответствующее обращение в федеральный Минпромторг. Как следует из ответа ведомства, если его перевести с чиновничьего языка на человеческий, то запрет «неофицильных» горок в России, сам по себе, не такой уж и запрет.

Решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.04.2018 уточнён перечень стандартов к техрегламентам ЕАЭС, в который включены межгосударственный стандарт ГОСТ 33807-2016 «Безопасность аттракционов. Общие требования» и национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56987-2016 «Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние. Требования безопасности при эксплуатации». Одновременно… установлено, что неприменение стандартов, включённых в перечень стандартов, не может рассматриваться как несоблюдение требований техрегламента Союза, говорится в ответе чиновников.

Напомним, что год назад в новосибирских дворах активно сносили горки, построенные жителями самостоятельно.

 

Ранее редакция сообщала о вариантах досуга на новогодних каникулах.

 

Фото со страницы Анны Терешковой ВК

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : зимние горки аттракционы


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