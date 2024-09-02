Медведь съел на обед овец в Новосибирской области

В селе Новосилиш Усть-Таркского района Новосибирской области медведь напал на овец.
По словам владельца животных, 29 августа в 300 метрах от села Новосилиш Усть-Таркского района медведь напал на овец и загрыз их.
Автор сообщения в паблике «ЧП-Новосибирск» также отметил, что у медведя была повреждена передняя лапа.
Количество погибших животных владелец не уточнил.
В министерстве природных ресурсов Новосибирской области сейчас решают, что делать с голодным хищником. Инспекторы уже отправились на место происшествия.
Ранее редакция сообщала о том, что годовалый медведь наследил в заказнике под Новосибирском. Специалисты попросили соблюдать меры безопасности.
Источник фото: ЧП Новосибирск
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