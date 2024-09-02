Медведь съел на обед овец в Новосибирской области

В селе Новосилиш Усть-Таркского района Новосибирской области медведь напал на овец.

По словам владельца животных, 29 августа в 300 метрах от села Новосилиш Усть-Таркского района медведь напал на овец и загрыз их.

Автор сообщения в паблике «ЧП-Новосибирск» также отметил, что у медведя была повреждена передняя лапа.

Количество погибших животных владелец не уточнил.

В министерстве природных ресурсов Новосибирской области сейчас решают, что делать с голодным хищником. Инспекторы уже отправились на место происшествия.

Ранее редакция сообщала о том, что годовалый медведь наследил в заказнике под Новосибирском. Специалисты попросили соблюдать меры безопасности.