Суд оставил под стражей новосибирского молоточника

Суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов Романа В., который избил посетителя цветочного магазина молотком.
Защитники просили изменить меру пресечения на не связанную с заключением под стражу.
– Новосибирский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений, апелляционные жалобы адвокатов – без удовлетворения, – говорится в сообщении суда.
Он остается под стражей до 17 октября.
По версии следствия, 16 августа в цветочном магазине на улице Героев Революции пьяный 43-летний сибиряк вступил в конфликт с посетителем. Мужчина нецензурно выразился в адрес оппонента, на что тоже получил ответ.
Затем обвиняемый достал молоток и начал наносить удары по телу молодого человека. Но благодаря тому, что тот громко звал на помощь, преступление не было доведено до конца.
Ранее редакция сообщала о том, что суд Новосибирска оштрафовал водителя Infiniti без прав и номеров на 30 тысяч рублей.
Источник фото: Новосибирский областной суд
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