Суд оставил под стражей новосибирского молоточника

Суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов Романа В., который избил посетителя цветочного магазина молотком.

Защитники просили изменить меру пресечения на не связанную с заключением под стражу.

– Новосибирский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений, апелляционные жалобы адвокатов – без удовлетворения, – говорится в сообщении суда.

Он остается под стражей до 17 октября.

По версии следствия, 16 августа в цветочном магазине на улице Героев Революции пьяный 43-летний сибиряк вступил в конфликт с посетителем. Мужчина нецензурно выразился в адрес оппонента, на что тоже получил ответ.

Затем обвиняемый достал молоток и начал наносить удары по телу молодого человека. Но благодаря тому, что тот громко звал на помощь, преступление не было доведено до конца.

Ранее редакция сообщала о том, что суд Новосибирска оштрафовал водителя Infiniti без прав и номеров на 30 тысяч рублей.