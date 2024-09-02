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Суд оставил под стражей новосибирского молоточника

  • 02/09/2024, 17:00
Автор: Артем Рязанов
Суд оставил под стражей новосибирского молоточника
43-летний мужчина останется в СИЗО до 17 октября.

Суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов Романа В., который избил посетителя цветочного магазина молотком.

Защитники просили изменить меру пресечения на не связанную с заключением под стражу.

– Новосибирский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений, апелляционные жалобы адвокатов – без удовлетворения, – говорится в сообщении суда.

Он остается под стражей до 17 октября.

По версии следствия, 16 августа в цветочном магазине на улице Героев Революции пьяный 43-летний сибиряк вступил в конфликт с посетителем. Мужчина нецензурно выразился в адрес оппонента, на что тоже получил ответ.

Затем обвиняемый достал молоток и начал наносить удары по телу молодого человека. Но благодаря тому, что тот громко звал на помощь, преступление не было доведено до конца.

Ранее редакция сообщала о том, что суд Новосибирска оштрафовал водителя Infiniti без прав и номеров на 30 тысяч рублей.

Источник фото: Новосибирский областной суд

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : цветочный магазин суд молоток


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