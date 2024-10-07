Медведи вышли к жилым домам в одном из городов Кемеровской области

В Междуреченске были замечены медвежата, которые бродили неподалёку от жилых многоэтажных домов. Напугав жителей Кузбасса, эти хищники дошли до самого центра города.

– Спешим вас успокоить! Сотрудники полиции оперативно отреагировали на информацию о появлении диких животных, взяв маршруты передвижения на контроль, – говорится в сообщении администрации Междуреченского муниципального округа.



Дикие медведи были окружены и с помощью шумовых эффектов аккуратно возвращены в лесные районы, где они смогут продолжить свою жизнь в естественной среде обитания, вдали от людей. Это стандартная процедура, направленная на обеспечение безопасности как жителей, так и самих животных.

Ранее редакция сообщала о том, что бывший дрессировщик из Новосибирска пытается через суд вернуть изъятых у него медведей.