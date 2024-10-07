19-летнего иностранца будут судить за торговлю наркотиками в Новосибирске

В Новосибирской области 19-летний иностранный гражданин будет привлечён к ответственности за покушение на незаконный сбыт крупной партии наркотиков.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение.
В июне 2024 года обвиняемый, действуя в рамках заранее оговоренной схемы, приобрёл партию запрещённого вещества, содержащего наркотические средства (ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и героин), общей массой более 350 граммов, расфасованного в 914 небольших пакетиков.
После того как мужчина спрятал часть наркотиков в 24 тайниках, его задержали на объекте транспортной инфраструктуры в Барабинске. Наркотики изъяли, в том числе при личном досмотре и по месту жительства задержанного.
Уголовное дело направлено в суд.
В отношении других участников группы уголовное дело находится на стадии предварительного расследования.
Ранее редакция сообщала о том, что сотрудники УФСБ накрыли нарколабораторию в селе под Новосибирском.
Источник фото: Freepik / Автор – rawpixel.com
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