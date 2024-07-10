Мигранты могут зарабатывать в Новосибирске от 250 тысяч рублей в месяц

Количество высококвалифицированных иностранных специалистов, работающих в Новосибирской области, увеличилось незначительно. Заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Людмила Фоменко пояснила, что на решение работодателей о найме таких сотрудников повлияли изменения в законодательстве РФ.

— С 1 марта законодатель РФ поднял уровень зарплаты для высококвалифицированных специалистов. Ранее в месяц это были 167 тысяч рублей, сейчас ― не менее 250 тысяч. Это актуально для строительства, обрабатывающих производств, услуг и других сфер, — уточнила Фоменко.

Напомним, с 1 марта вступил в силу Федеральный закон от 10.07.2023 №316-ФЗ, который устанавливает новые правила оплаты труда иностранным работникам – высококвалифицированным специалистам. Сумма выплат такому специалисту должна составлять не менее 750 000 рублей за один квартал, в месяц — 250 тысяч рублей. Если компания не поднимет зарплату, то ей грозит штраф и запрет на работу с высококвалифицированными сотрудниками-иностранцами.

По итогам второго квартала 2024 года работодатель уже должен проводить выплаты по новым правилам, уточнили в МВД.

Директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, член совета Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова сообщила редакции, что в Новосибирской области крайне редко встречаются ситуации, когда компании нанимают высококвалифицированных специалистов за рубежом.

— Если такие договоры заключаются, то речь идет о найме не только высококвалифицированных, но и узких специалистов, — пояснила эксперт.

По ее словам, новосибирские работодатели готовы платить за приглашение из других стран агрономов, генетиков, врачей узких специальностей, фармацевтов-технологов, инженеров-электронщиков. Как правило, речь идет о настройке новых процессов в компании. Застройщики могут пригласить зарубежного архитектора, чтобы он спроектировал дом по европейским трендам. Один завод приглашал из Италии дизайнера, чтобы он показал технологию создания обоев.

— Большинство новосибирских компаний предпочитают хантить нужных специалистов друг у друга, в других городах и регионах России, — комментирует Алла Литвинова. — Возможно, эта практика более распространена в Центральной России и на Дальнем Востоке.

Стоит отметить, что при найме высококлассного специалиста его компетентность и реальный квалификационный уровень оценивает работодатель или заказчик услуг. Компании его проще трудоустраивать, чем обычного трудового мигранта, на эту категорию специалистов не распространяются квоты.

Ранее редакция сообщала о том, что предложения по зарплатам в Новосибирской области выросли за год на 36%. В среднем работодатели предлагают зарплату в 63,5 тысячи рублей.