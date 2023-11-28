Медвежата сыграли в прятки в зоопарке Новосибирска (видео)

Медвежата Белка и Стрелка поиграли в прятки у себя в вольере. Милое видео опубликовала на своей странице в социальных сетях сибирячка Анна Новикова.
Вольер белых медведей сковал лед, однако те не отчаялись, и не прикладывая больших усилий, сломали его.
На кадрах видно, как одна из сестер не захотела лезть в ледяную воду, другая же, напротив, с радостью ринулась в нее. Через некоторое время любительница воды принялась заплывать за ступеньки, который предназначены для спуска в воду. Заинтересовавшись такой игрой оставшаяся на берегу сестра начала заглядывать под лестницу в поисках родни.
― После просмотра настроение на целый день, ― прокомментировал кадры один из подписчиков Анны.
Ранее редакция сообщала о том, что фото животных с детенышами в День матери разместил Новосибирский зоопарк.
Фото/видео со страницы Анны Новиковой в YouTube
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