Повреждение лодыжек, лучевой кости — зимние травмы новосибирцев

Каждому сезону свойственны свои виды травматизма. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказали министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов и директор Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна (НИИТО) Андрей Корыткин.

— Руководители медучреждений создают в зависимости от прогноза погоды дополнительные бригады врачей и среднего медперсонала. Травмпункты справляются с ростом нагрузки, — констатировал глава минздрава.

Он добавил, что в регионе активно идет переоборудование травмпунктов, они оснащаются цифровыми рентген-установками.

Андрей Корыткин добавил, что летом также как и зимой, возникает немало травм. Преобладают — ныряльщики, мотоциклисты и самокатчики.

— Зимой преобладают бытовые травмы. Люди обращаются с повреждением лодыжек, лучевой кости. Это привычная ежегодная работа врачей, не все травмы требуют хирургического лечения, большая часть успешно лечится амбулаторно, — сказал он.

Ранее редакция сообщала, что депутат сломал ногу, поскользнувшись на тротуаре в Новосибирске.